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Почти 70% россиян сочли нормой служебные романы с коллегами по работе

Опрос ВЦИОМа: почти 70% россиян посчитали нормальными романы на работе
Фото: David Oxberry / Global Look Press
Фото: David Oxberry / Global Look Press

Более двух третей россиян (68%) считают романтические отношениями с коллегами нормой, следует из результатов опроса ВЦИОМа.

Около 20% опрошенных не очень хорошо относятся к служебным романам, но могут с ними смириться. 7% заявили, что такие отношения неприемлемы и должны преследоваться. Десять лет назад 64% опрошенных россиян также нормально относились к романтическим отношениям на работе.

В то же время каждый четвертый россиянин против союзов между подчиненным и руководителем. За десять лет люди стали реже называть такого рода связи нормой (2024 год — 32%, 2014 год — 39%). 37% россиян не одобряют отношения между руководителем и подчиненным, но готовы с этим мириться.

Специалисты ВЦИОМа отмечают, что возможной причиной возросшего осуждения отношений между руководителем и подчиненным стало широкое распространение правил профессиональной этики.

«Люди начали осознавать, что подобные связи могут создавать неравный доступ к возможностям и ресурсам на работе и приводить к конфликтам интересов», — говорится в исследовании.

Романы с руководителями признали более вредными, чем с коллегами
Общество
Фото:David Oxberry / moodboard / Global Look Press

Согласно опросу SuperJob 2022 года, работодатели и наемные сотрудники компаний признали романы с руководителями более вредными, чем с коллегами.

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Среди представителей компаний 63% опрошенных заявили, что романтические отношения между руководителями и подчиненными мешают делу. 47% заявили, что работе мешают любовные отношения между коллегами.

Из числа наемных работников вредными романы между начальниками и подчиненными назвали 54% опрошенных. Отношения между сослуживцами осуждают реже, их считают вредными 44% респондентов.

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Служебный роман опрос ВЦИОМа отношения Исследование
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