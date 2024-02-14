Почти 70% россиян сочли нормой служебные романы с коллегами по работе
Более двух третей россиян (68%) считают романтические отношениями с коллегами нормой, следует из результатов опроса ВЦИОМа.
Около 20% опрошенных не очень хорошо относятся к служебным романам, но могут с ними смириться. 7% заявили, что такие отношения неприемлемы и должны преследоваться. Десять лет назад 64% опрошенных россиян также нормально относились к романтическим отношениям на работе.
В то же время каждый четвертый россиянин против союзов между подчиненным и руководителем. За десять лет люди стали реже называть такого рода связи нормой (2024 год — 32%, 2014 год — 39%). 37% россиян не одобряют отношения между руководителем и подчиненным, но готовы с этим мириться.
Специалисты ВЦИОМа отмечают, что возможной причиной возросшего осуждения отношений между руководителем и подчиненным стало широкое распространение правил профессиональной этики.
«Люди начали осознавать, что подобные связи могут создавать неравный доступ к возможностям и ресурсам на работе и приводить к конфликтам интересов», — говорится в исследовании.
Согласно опросу SuperJob 2022 года, работодатели и наемные сотрудники компаний признали романы с руководителями более вредными, чем с коллегами.
Среди представителей компаний 63% опрошенных заявили, что романтические отношения между руководителями и подчиненными мешают делу. 47% заявили, что работе мешают любовные отношения между коллегами.
Из числа наемных работников вредными романы между начальниками и подчиненными назвали 54% опрошенных. Отношения между сослуживцами осуждают реже, их считают вредными 44% респондентов.
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