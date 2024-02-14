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Военная операция на Украине ,  
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В Петербурге женщине дали 10 лет колонии за поджог военкомата

В Санкт-Петербурге женщину приговорили к 10 годам колонии за поджог военкомата
Сюжет
Военная операция на Украине

В Петербурге женщине дали 10 лет колонии за поджог военкомата
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Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил к десяти годам колонии Жумагул Курбанову за поджог военкомата, сообщила объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале.

В августе 2023 года женщина подожгла входную дверь военкомата на Английском проспекте, связалась с заказчиками, пообещавшими ей 50 тыс. руб., и скрылась.

Женщину задержали и обвинили в повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК, до пяти лет лишения свободы). Ущерб, нанесенный учреждению, оценили в 91 965 тыс. руб., Курбанова возместила его и признала вину.

Позднее дело переквалифицировали в теракт (ч. 1 ст. 205 УК, до 20 лет заключения), по этой статье и вынесли приговор. «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в ИК общего режима», — говорится в публикации.

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Максим Асриян&nbsp;

Как писал телеграм-канал Baza, пойти на поджог женщину убедили мошенники, пообещавшие вернуть похищенные у нее деньги.

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Власти регулярно сообщают о поджогах военкоматов. В частности, 18 января военный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Максима Асрияна, обвиняемого в попытке поджога военкомата Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

По данным МВД на конец января 2024-го, с начала военной операции зарегистрировали 220 случаев поджогов военкоматов и других объектов органов власти в 58 российских регионах.

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Теги
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