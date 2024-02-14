В Петербурге женщине дали 10 лет колонии за поджог военкомата
Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил к десяти годам колонии Жумагул Курбанову за поджог военкомата, сообщила объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале.
В августе 2023 года женщина подожгла входную дверь военкомата на Английском проспекте, связалась с заказчиками, пообещавшими ей 50 тыс. руб., и скрылась.
Женщину задержали и обвинили в повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК, до пяти лет лишения свободы). Ущерб, нанесенный учреждению, оценили в 91 965 тыс. руб., Курбанова возместила его и признала вину.
Позднее дело переквалифицировали в теракт (ч. 1 ст. 205 УК, до 20 лет заключения), по этой статье и вынесли приговор. «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в ИК общего режима», — говорится в публикации.
Как писал телеграм-канал Baza, пойти на поджог женщину убедили мошенники, пообещавшие вернуть похищенные у нее деньги.
Власти регулярно сообщают о поджогах военкоматов. В частности, 18 января военный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Максима Асрияна, обвиняемого в попытке поджога военкомата Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
По данным МВД на конец января 2024-го, с начала военной операции зарегистрировали 220 случаев поджогов военкоматов и других объектов органов власти в 58 российских регионах.
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