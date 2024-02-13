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В Госдуму внесли законопроект о депортации мигрантов за домогательства

Лидер «Новых людей» внес законопроект о депортации мигрантов за домогательства
Лидер партии «Новые люди» Даванков внес в Госдуму законопроект, предусматривающий наказание вплоть до депортации для иностранных граждан за домогательства в отношении россиян. Правительство инициативу не поддержало
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес в нижнюю палату законопроект о депортации иностранцев и лиц без гражданства за домогательства в отношении граждан России. Правительство ранее дало отрицательный отзыв на инициативу (документ есть у РБК).

Проектом закона предлагается дополнить ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство) положением о наказании за оскорбительное приставание к россиянам, совершенное иностранцем или лицом без гражданства. В качестве наказания предусмотрен штраф на сумму от 4 тыс. до 5 тыс. руб. с выдворением за пределы страны.

Согласно пояснительной записке к проекту, социологические опросы показывают, что 24% граждан считают, что случаи сексуальных домогательств в России бывают часто. Отмечается, что количество граждан, которые сталкиваются с харассментом, может быть больше, потому что жертвы не всегда обращаются в правоохранительные органы, боясь общественного осуждения.

«Нам постоянно жалуются на домогательства от мигрантов. Особенно часто это происходит в теплое время года, когда девушки носят открытую одежду. В некоторых районах людям страшно выходить на улицу — и детям, и взрослым. Тех, кто распускает руки и не соблюдает нормы приличия, нужно депортировать. В России такое поведение недопустимо», — подчеркнул Даванков.

Соавторами документа выступили Сардана Авксентьева, Антон Ткачев, Анна Скрозникова и Ксения Горячева (все — от партии «Новые люди»).

Правительство еще в октябре дало отрицательный отзыв на инициативу Даванкова. В частности, там указали, что в ст. 20.1 КоАП уже установлена ответственность за мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка или, например, приставание к гражданам. «При этом в пояснительной записке к законопроекту отсутствует информация о данных, объективно свидетельствующих о неэффективности действующего правового регулирования», — добавили в кабмине.

В правительстве также напомнили о позиции Конституционного суда, который постановил, что суды при рассмотрении дел о нарушении иностранцами режима пребывания, влекущем выдворение, должны иметь возможность учитывать обстоятельства, «позволяющие надлежащим образом оценить соразмерность его последствий целям введения данной меры административной ответственности».

«На основании изложенного законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается», — говорится в отзыве проекта.

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Фото:Игорь Генералов / ТАСС

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Ранее 10 февраля директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова в интервью РБК рассказала, что на долю мигрантов приходится относительно небольшое число преступлений в России: в 2022 году оно составило около 2% от совокупного количества. По данным Министерства внутренних дел, за 11 месяцев 2023 года количество преступлений, совершенных иностранцами (лицами без гражданства), составило 36,6 тыс., из которых примерно 83% совершили граждане СНГ. По сравнению с январем—ноябрем 2022 года количество преступлений, совершенных иностранцами, уменьшилось на 1%.

В январе правительство утвердило двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики. В него вошли, в частности, такие положения, как усиление мер ответственности за нарушение иностранными гражданами законодательства России, комплекс мероприятий по замораживанию активов мигрантов, причастных к террористической деятельности, повышение эффективности иммиграционного и налогового контроля.

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Владислав Даванков Новые люди депортация мигранты сексуальные домогательства
Владислав Даванков фото

Владислав Даванков

политик, вице-спикер Госдумы
25 февраля 1984 года
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