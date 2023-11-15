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Политика ,  
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В Казахстане радикалов обвинили в намерении свергнуть светский строй

КНБ Казахстана задержал планировавших свержение светского строя радикалов
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали 12 человек по подозрению в пропаганде терроризма и участии в деятельности экстремистской группировки, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие полагает, что все задержанные «преследовали цель свержения светского строя в Казахстане». Для этого распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых сторонников.

Участников группы задержали в Астане, Атырау и Жезказгане 15 ноября. Ведомство называет их членами ячейки радикальной религиозной группировки. Фигуранты проходят по делам о пропаганде терроризма, создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы. О какой именно организации идет речь, в ведомстве не уточнили.

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Фото:Дмитрий Макеев / РИА Новости

По местам жительства подозреваемых прошли обыски. Там силовики обнаружили и изъяли запрещенную литературу и другие вещественные доказательства, отметили в КНБ.

У части задержанных уже есть судимость за совершение тяжких преступлений, в том числе за убийство сотрудника полиции, бандитизм, кражи, грабежи, разбои и изнасилования. Иная информация разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.

Казахстан провозгласил независимость от СССР 16 декабря 1991 года. В соответствии со ст. 1 Конституции Казахстана, страна считается демократическим, светским, правовым и социальным государством, республикой, высшими ценностями которой являются человек, его жизнь, права и свободы.

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Теги
Казахстан экстремизм терроризм задержания
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