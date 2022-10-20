Токаев заявил о необходимости противостоять любым проявлениям сепаратизма

Токаев попросил публичных деятелей, в том числе политиков и блогеров, следить за своими высказываниями, отметив, что «опрометчивые заявления могут привести к непредсказуемым последствиям»

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Global Look Press)

В Казахстане необходимо «жестко противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма», при этом сохраняя «плюрализм мнений», заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью области Жетысу.

«Попытки расколоть наше общество будут пресекаться по всей строгости закона. В нашей стране на первом месте должны быть закон и порядок. Только на этой основе мы сможем решить задачу обеспечения благополучия нашего народа. Независимость, единство и стабильность — главные ценности, которые мы все должны всячески оберегать», — сказал Токаев (цитата по газете Liter).

По его словам, все граждане должны осознавать ответственность за свои слова и поступки, прежде всего это касается публичных персон, политиков, журналистов и блогеров.

«Неосторожные слова и опрометчивые заявления могут привести к непредсказуемым последствиям», — отметил Токаев.

В январе этого года в Казахстане после резкого повышения цен на сжиженный газ прошли массовые протесты. Вскоре от экономических требований участники перешли к политическим, включавшим уход из политики первого президента Нурсултана Назарбаева. Протесты переросли в беспорядки, в стране было объявлено чрезвычайное положение. По запросу Токаева в Казахстан была введена миротворческая миссия ОДКБ. Операция продлилась неделю, после чего силы ОДКБ покинули республику.

В результате этих событий в Казахстане сменились премьер-министр, госсекретарь и спикер нижней палаты парламента. Половина из 16 министров была заменена. Назарбаев лишился должности лидера правящей партии «Нур Отан» и главы Совета безопасности. Эти посты занял Токаев.

Читайте на РБК Pro Pro Как помочь сотрудникам справиться с коллективной травмой: 3 шага Как помочь сотрудникам справиться с коллективной травмой: 3 шага Статьи Pro Пять самых частых травм во время занятий спортом Пять самых частых травм во время занятий спортом Инструкции Pro Риски параллельного импорта: 5 правил новой торговли Риски параллельного импорта: 5 правил новой торговли Статьи Pro Остался месяц для возврата акций с зарубежных счетов. Какие есть риски Остался месяц для возврата акций с зарубежных счетов. Какие есть риски Статьи Pro Пять ошибок работодателей в работе с ЭДО, которые могут закончиться судом Пять ошибок работодателей в работе с ЭДО, которые могут закончиться судом Статьи Pro Lada дорожает, китайские бренды — демпингуют. На чем будет ездить Россия Lada дорожает, китайские бренды — демпингуют. На чем будет ездить Россия Статьи Pro Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь Инструкции Pro «Трассономика»: почему снижение налогов может погубить экономику Британии «Трассономика»: почему снижение налогов может погубить экономику Британии Статьи

Кроме того, в Казахстане был проведен референдум по поправкам к Конституции, большинство участников которого поддержали изменения. Из Основного закона убрали упоминания Назарбаева, президентство ограничили двумя сроками, а родственникам главы государства запретили занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах.