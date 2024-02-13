В России остановят продажу партии минералки «Джермук», в которой нашли уксус

В России остановят продажу партии минералки, в которой нашли уксус

Фото: Антон Подгайко / ТАСС

В России приостановят продажу партии минеральной воды «Джермук», которой отравились в Северной Осетии. Это следует из распоряжения Роспотребнадзора (есть у РБК). Информацию подтвердил замгендиректора Центра развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

«Всего в розничной продаже находится 2 млн 480 тыс. 56 бутылок из этой партии в 84 регионах страны», — сказал он. Юсупов уточнил, что ЦРПТ определил местонахождение всех бутылок из партии потенциально небезопасной минералки «Джермук» и блокирует возможность ее легальной реализации в розницу: «В личные кабинеты компаний, на балансе которых числится эта продукция, направлены дополнительные уведомления, и при сканировании продукции в приложении «Честный знак» потребители увидят предостерегающее сообщение».

Распоряжение касается воды, ввезенной ООО «Минеральная вода «Джермук», в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года.

Как сообщили РБК в Роспотребнадзоре, приостанавливается реализация отдельных партий минеральной воды «Джермук», расфасованных в стеклянную тару объемом 0,5 л: «В настоящее время специалистами управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия — Алания совместно с испытательными лабораторными центрами во Владикавказе и Москве проводятся проверочные мероприятия и лабораторные исследования образцов изъятой продукции».

12 февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло рекомендовал бизнесу в регионе приостановить продажу этой минералки. Это произошло после того, как житель Владикавказа получил ожог пищевода, выпив «Джермук»: в бутылке вместо воды был уксус. Меняйло говорил, что изъято 24 упаковки воды.

Воду производит армянская Jermuk Group.