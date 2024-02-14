В Сочи спустя десять дней после схода селя восстановили движение поездов

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В Сочи восстановили движение на железнодорожном участке Дагомыс — Лоо, на который 4 февраля сошел сель, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги в телеграм-канале.

«Сегодня в 4:58 [мск] на участке Дагомыс — Лоо открыли движение поездов по двум путям одновременно», — говорится в публикации. Ранее, 6 февраля, железнодорожники открыли движение по одному пути.

С начала работ на участке убрали более 31 тыс. куб. м грунта, для этого задействовали порядка 180 специалистов. В ближайшее время работы продолжатся, из-за них пригородные поезда пока ходят по временному расписанию.

Поздно вечером 4 февраля на железнодорожные пути между станциями Дагомыс и Лоо сошло 5 тыс. куб. м селя. Движение на участке остановили — тогда задержались 18 поездов, пассажиров электричек пересадили на автобусы. В МЧС предупредили о сильном дожде и снеге в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 29 м/с.