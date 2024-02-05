Ночная расчистка железнодорожных путей в Сочи после схода селя. Видео
В районе перегона Дагомыс — Лоо в Сочи сель сошел на железнодорожные пути. Как сообщило МЧС, движение электричек на этом участке было остановлено, а железнодорожная сеть обесточена.
Для ликвидации последствий стихийного бедствия специалисты МЧС установили световые башни и при искусственном освещении расчистили участок железнодорожных путей.
Для проведения работ пришлось привлекать специальную технику.
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