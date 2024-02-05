Из-за схода селя на железную дорогу в Сочи приостановили движение поездов

Задержаны шесть поездов, десять отменены. Пассажиров довозят на автобусах до вокзалов Сочи, Адлера и аэропорта. В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение, пятерых сочинцев переселили в пункты временного размещения

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Поздно вечером 4 февраля на железнодорожные пути между станциями Дагомыс и Лоо сошел сель, сообщает департамент транспорта и дорог администрации Сочи в телеграм-канале.

Объем сошедшего селя составил более 5 тыс. куб. м, уточнили в РЖД. Последствия устраняют более 100 железнодорожников и спецтехника.

Движение на участке Туапсе — Адлер приостановлено, задержаны шесть пассажирских поездов. Также РЖД сообщила об отмене десяти пригородных поездов 5 февраля.

Пассажиров электричек, которые ехали на курорт, пересаживают на автобусы, которые направили на станции Дагомыс и Лоо. Пассажиров довозят до вокзалов Сочи, Адлера и сочинского аэропорта. Он находится примерно в 9 км от железнодорожного вокзала Адлера. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, за ночь перевезли 1,8 тыс. человек.

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Как заявил мэр, из-за подвижки грунта и повреждения дорожного полотна затруднен проезд к частным домам в селе Волковка в Лазаревском районе Сочи. Жителям готовы предоставить места в пунктах временного размещения. Из-за подъема уровня воды в реке из частного дома на одной из улиц в пункт переселили пять человек.

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. В региональном управлении МЧС предупредили о сильном дожде и снеге в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 29 м/с 5 февраля, а также ночью и утром 6 февраля; могут подняться реки в Крымском, Абинском, Северском, Апшеронском, Туапсинском, Темрюкском районах, Горячем Ключе и Геленджике.