МИД Ирана: Ереван и Баку должны проявлять сдержанность для сохранения мира

Иран призвал Армению и Азербайджан к сдержанности после обстрелов

Армения и Азербайджан должны проявлять сдержанность и решать разногласия мирным путем, чтобы сохранить спокойствие и мир, заявил официальный представитель иранского МИДа Насер Канани, его слова приводятся на сайте ведомства.

По словам Канани, стороны должны решать разногласия мирным путем. «Прочного мира в регионе можно достичь только посредством диалога и дипломатии», — добавил он, подчеркнув необходимость ускорить подписание мирного договора между странами.

Азербайджан 12 февраля заявил об огне по своим позициям «на участке азербайджано-армянской условной государственной границы». МИД страны назвал произошедшее провокацией и «серьезным ударом по мирному процессу» между Ереваном и Баку.

В ночь на 13 февраля Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле, тогда, по данным ведомства, погибли два человека. Баку назвал это «операцией возмездия». Позднее в Армении издали приказ, согласно которому военнослужащие не должны провоцировать эскалацию на границе с Азербайджаном и поддаваться на провокации.