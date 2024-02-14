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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Иран призвал Армению и Азербайджан к сдержанности после обстрелов

МИД Ирана: Ереван и Баку должны проявлять сдержанность для сохранения мира
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Армения и Азербайджан должны проявлять сдержанность и решать разногласия мирным путем, чтобы сохранить спокойствие и мир, заявил официальный представитель иранского МИДа Насер Канани, его слова приводятся на сайте ведомства.

По словам Канани, стороны должны решать разногласия мирным путем. «Прочного мира в регионе можно достичь только посредством диалога и дипломатии», — добавил он, подчеркнув необходимость ускорить подписание мирного договора между странами.

Азербайджан заявил об операции возмездия после «провокации Армении»
Политика
Фото:Alex McBride / Getty Images

Азербайджан 12 февраля заявил об огне по своим позициям «на участке азербайджано-армянской условной государственной границы». МИД страны назвал произошедшее провокацией и «серьезным ударом по мирному процессу» между Ереваном и Баку.

В ночь на 13 февраля Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле, тогда, по данным ведомства, погибли два человека. Баку назвал это «операцией возмездия». Позднее в Армении издали приказ, согласно которому военнослужащие не должны провоцировать эскалацию на границе с Азербайджаном и поддаваться на провокации.

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