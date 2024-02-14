Женщина получила ранения в ходе отражения атаки на Белгородскую область

Во время отражения атаки ВСУ на Белгородскую область получила ранения одна женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

Глава региона напомнил, что ночью Белгороде и районе, а также в Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. «Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение», — написал Гладков. Пострадавшую госпитализировали.

С начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные российские регионы, постоянно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В области регулярно объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

В частности, 10 февраля под обстрел попал хутор Понуры в Грайворонском городском округе. В результате пострадали трое рабочих: они получили осколочные ранения разных частей тела, их госпитализировали. Также был поврежден экскаватор.