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НТВ впервые ответил на планы Собчак подать иск

НТВ потребовал от Собчак доказательств в ответ на ее иск
Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Телеканал НТВ отреагировал на намерение журналистки Ксении Собчак подать на него в суд, заявление телеканал опубликовал во «ВКонтанкте».

«Ксения Собчак требует восстановить свою опороченную телеканалом НТВ честь. Мы, в свою очередь, настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», — говорится в публикации.

10 и 11 февраля НТВ в передачах «ЧП. Расследование» и «Новые русские сенсации» показал две серии фильма-расследования, посвященного Собчак. В них затрагивались как темы личной жизни журналистки, так и ее общественно-политической деятельности. «Светские скандалы, привычные для «блондинки в шоколаде», в последнее время сменились политическими. <...> Козыряя невежеством и политической близорукостью, Собчак утверждает, что отношения с Украиной испортила Москва», — было сказано в описании к видео.

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12 февраля Собчак сообщила о решении подать против НТВ иск о клевете и защите чести и достоинства. Помимо этого, она планирует подать на канал в суд за «воровство» ее контента из YouTube и социальных сетей.

Посвященные ей передачи Собчак охарактеризовала как «отчаянную натяжку совы на глобус». Она также назвала «бесконечной подлостью» упоминание в фильмах ее отца Анатолия Собчака, занимавшего пост мэра Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 год.

Кроме того, Собчак не согласилась с тем, как в фильмах подавалась информация о деле ее сотрудников, которых обвиняли в вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова в обмен на отсутствие негативных публикаций о нем в телеграм-канале «Тушите свет». Она написала, что канал не приносил десятки миллионов, она не отказывалась оплачивать услуги адвокатов для фигурантов дела и не была сама под следствием.

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Ксения Собчак

журналистка, блогер, политик
5 ноября 1981 года
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