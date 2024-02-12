Собчак словами «я выполнила все» возмутилась приговором о вымогательстве

Кирилл Суханов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала приговор коммерческому директору «Осторожно, Media» Кириллу Суханову, получившему семь с половиной лет колонии по делу о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Заявление она опубликовала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

«Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? Семь с половиной лет? За что такая несоразмерность? Просто отомстить?» — написала она.

Хамовнический суд Москвы вынес приговор Суханову 12 февраля. Вместе с ним по делу проходили администратор телеграм-канала «Тушите свет» Ариан Романовский (в деле фигурирует под фамилией Кузьмин) и журналист Тимур Бигаев — они получили семь лет колонии.

Назначенные судом сроки оказались всего на полгода меньше запрошенных обвинением. Все фигуранты обвинялись по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере), который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Дело связано с так называемыми «блоками на негатив» — обязательствами не публиковать негативные материалы о тех, кто оплатил блок. По версии следствия, фигуранты дела подготовили статью для канала «Тушите свет» с информацией, которая могла причинить вред интересам главы «Ростеха» Сергея Чемезова и его близких. Чтобы статья не вышла, они вымогали у него 11 млн руб., настаивало обвинение.

Собчак в ноябре 2022 года извинилась перед Чемезовым за действия Романовского, Суханова и Бигаева. Она подчеркнула, что «ребята искренне сожалеют о произошедшем». Суханов в рамках дела признал вину частично, два других фигуранта отвергли обвинения.

Обыски в рамках этого дела проходили и в доме самой Собчак. ТАСС утверждал, что журналистку также собирались задержать. Источники РБК сообщали, что она не проходила подозреваемой по этому делу. 15 ноября Собчак посетила офис «Ростеха», где были назначены переговоры с Чемезовым по «улаживанию конфликта».