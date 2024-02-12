 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Собчак словами «я выполнила все» возмутилась приговором о вымогательстве

Собчак возмутилась вердиктом по делу о вымогательстве словами «я выполнила все»
Кирилл Суханов
Кирилл Суханов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала приговор коммерческому директору «Осторожно, Media» Кириллу Суханову, получившему семь с половиной лет колонии по делу о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Заявление она опубликовала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

«Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? Семь с половиной лет? За что такая несоразмерность? Просто отомстить?» — написала она.

Суд огласил приговор по делу коммерческого директора проекта Собчак
Политика
Кирилл Суханов

Хамовнический суд Москвы вынес приговор Суханову 12 февраля. Вместе с ним по делу проходили администратор телеграм-канала «Тушите свет» Ариан Романовский (в деле фигурирует под фамилией Кузьмин) и журналист Тимур Бигаев — они получили семь лет колонии.

Назначенные судом сроки оказались всего на полгода меньше запрошенных обвинением. Все фигуранты обвинялись по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере), который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Дело связано с так называемыми «блоками на негатив» — обязательствами не публиковать негативные материалы о тех, кто оплатил блок. По версии следствия, фигуранты дела подготовили статью для канала «Тушите свет» с информацией, которая могла причинить вред интересам главы «Ростеха» Сергея Чемезова и его близких. Чтобы статья не вышла, они вымогали у него 11 млн руб., настаивало обвинение.

Собчак в ноябре 2022 года извинилась перед Чемезовым за действия Романовского, Суханова и Бигаева. Она подчеркнула, что «ребята искренне сожалеют о произошедшем». Суханов в рамках дела признал вину частично, два других фигуранта отвергли обвинения.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Обыски в рамках этого дела проходили и в доме самой Собчак. ТАСС утверждал, что журналистку также собирались задержать. Источники РБК сообщали, что она не проходила подозреваемой по этому делу. 15 ноября Собчак посетила офис «Ростеха», где были назначены переговоры с Чемезовым по «улаживанию конфликта».

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Теги
Персоны
Ксения Собчак уголовное дело приговор вымогательство Сергей Чемезов
Ксения Собчак фото

Ксения Собчак

журналистка, блогер, политик
5 ноября 1981 года
Материалы по теме
Администратор «Кремлевского мамковеда» получил 2,5 года за вымогательство
Общество
Суд огласил приговор по делу коммерческого директора проекта Собчак
Политика
Прокурор запросил 8 и 7,5 лет фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
В суде объяснили претензии к Telegram-посту угрозой покушения на Чемезов Политика, 14:55
Увольте директора по маркетингу: 4 роковые ошибки в продвижении Pro, 14:54
Стали известны призовые турнира фигуристов по шоу-программам Спорт, 14:53
Чего хочет Тина и новый конфликт в семье Бекхэма. Топ реклам Супербоула Спорт, 14:51
США продадут Турции военную технику на $23 млрд после решения по Швеции Политика, 14:48
Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний Инвестиции, 14:47
Надеждин подал иски в Верховный суд после отказа в регистрации кандидатом Политика, 14:46
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Зеленский продлил мобилизацию на Украине еще на 90 дней Политика, 14:28
«Решат, что я дурак»: почему важно уметь спрашивать и как этому научиться Pro, 14:25
Bloomberg узнал о перемещении китайских майнеров в Эфиопию Крипто, 14:11
Собчак словами «я выполнила все» возмутилась приговором о вымогательстве Политика, 14:11
Ассортимент и локализация: как изменился fashion-ретейл в России РБК и Яндекс, 14:05
Навка допустила участие Валиевой в ее шоу Спорт, 14:05
Кремль заявил о надежде на пересмотр подходов новым президентом Финляндии Политика, 14:03