Путин поручил разработать систему материальных поощрений наставников
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать изменения в трудовое законодательство, которые бы предусматривали материальные поощрения для наставников. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«Представить предложения о внесении в трудовое законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих возможность материального стимулирования работников в связи с осуществлением наставничества», — говорится в публикации.
Срок исполнения поручения — до 1 июля. К этой же дате Минпросвещения совместно с Минобрнауки и Минтрудом должны подготовить предложения об установлении Дня наставника и совместно с Росмолодежью — организовать федеральный конкурс наставников «Быть, а не казаться!».
Кроме того, к июню президент поручил разработать «концепцию развития наставничества» в России вплоть до 2030 года.
В конце декабря 2023 года Путин провел заседание Государственного совета по вопросу «О повышении роли и престижа педагога и наставника». На нем президент поблагодарил наставников за сохранение традиций и ценностей.
«Наставничество для отечественной экономики — это новое качество роста, сокращение издержек, повышение производительности труда», — заявил Путин.
В России 2023 год был Годом педагога и наставника. В указе президента говорилось, что целью этого было «признание особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».
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