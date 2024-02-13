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Общество ,  
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Путин поручил разработать систему материальных поощрений наставников

Путин поручил разработать систему материальных поощрений наставников
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать изменения в трудовое законодательство, которые бы предусматривали материальные поощрения для наставников. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Представить предложения о внесении в трудовое законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих возможность материального стимулирования работников в связи с осуществлением наставничества», — говорится в публикации.

Срок исполнения поручения — до 1 июля. К этой же дате Минпросвещения совместно с Минобрнауки и Минтрудом должны подготовить предложения об установлении Дня наставника и совместно с Росмолодежью — организовать федеральный конкурс наставников «Быть, а не казаться!».

Кроме того, к июню президент поручил разработать «концепцию развития наставничества» в России вплоть до 2030 года.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В конце декабря 2023 года Путин провел заседание Государственного совета по вопросу «О повышении роли и престижа педагога и наставника». На нем президент поблагодарил наставников за сохранение традиций и ценностей.

«Наставничество для отечественной экономики — это новое качество роста, сокращение издержек, повышение производительности труда», — заявил Путин.

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В России 2023 год был Годом педагога и наставника. В указе президента говорилось, что целью этого было «признание особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

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Владимир Путин наставничество поощрение Минпросвещения Минобрнауки Минтруд Росмолодежь
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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