СК: пожар в доме в Москве мог произойти из-за антиобледенительного оборудования

Следователи назвали приоритетную версию пожара в жилом доме в Москве

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Приоритетная версия пожара в жилом доме на севере Москвы — нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

Следователи осмотрели место пожара и нашли, что на чердаке «между первым и вторым подъездами образовалась зона термических повреждений». Проводка в этой зоне на момент осмотра была уничтожена, уточнили они.

Кроме того, представители СК не выявили «лиц, совершающих умышленные действия, связанные с поджогом».

О пожаре в шестиэтажном жилом доме на севере Москвы ночью 9 февраля сообщили в МЧС. Огонь охватил крышу здания на площади 4 тыс. кв. м, для тушения пришлось применить вертолеты.

В 5:16 в МЧС сообщили о полной ликвидации пожара. Спасатели эвакуировали порядка 400 человек, некоторых из них разместили в социальных гостиницах.