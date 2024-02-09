Следователи назвали приоритетную версию пожара в жилом доме в Москве
Приоритетная версия пожара в жилом доме на севере Москвы — нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.
Следователи осмотрели место пожара и нашли, что на чердаке «между первым и вторым подъездами образовалась зона термических повреждений». Проводка в этой зоне на момент осмотра была уничтожена, уточнили они.
Кроме того, представители СК не выявили «лиц, совершающих умышленные действия, связанные с поджогом».
О пожаре в шестиэтажном жилом доме на севере Москвы ночью 9 февраля сообщили в МЧС. Огонь охватил крышу здания на площади 4 тыс. кв. м, для тушения пришлось применить вертолеты.
В 5:16 в МЧС сообщили о полной ликвидации пожара. Спасатели эвакуировали порядка 400 человек, некоторых из них разместили в социальных гостиницах.
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