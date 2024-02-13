Полиция задержала угрожавшего Мизулиной треш-стримера
В Ярославской области полиция задержала треш-стримера, который выложил видео с избиениями в интернет, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.
По словам Волк, стример распространил в Сети «скандальное видео», на котором он избивает людей в прямом эфире. Его задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства, сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
На видео, которое опубликовала Волк, задержанный на вопрос: «Что ты сделал?» отвечает: «Оскорбил Екатерину Мизулину (глава «Лиги безопасного интернета». — РБК).
«Я признаю свою вину, я виноват», — говорит стример далее.
Мизулина заявила, что треш-стример из Ярославля в своем видео угрожал ей физической расправой.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в телеграм-канале сообщил, что направил запросы в Генпрокуратуру и МВД в связи с действиями треш-стримера.
Ранее в тот же день, 13 февраля, МВД объявило в розыск треш-стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) по уголовной статье. SHOT и Mash пишут, что причина — отказ идти служить в белорусскую армию (Бурим имеет белорусское гражданство).
В 2020 году блогер избил модель Алену Ефремову в прямом эфире. Девушка получила многочисленные травмы.
После этого по заявлению Ефремовой против стримера завели уголовное дело. В июле 2021 года суд назначил Буриму полгода исправительных работ и выплату компенсации пострадавшей.
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