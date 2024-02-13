Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов бригады ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в ежедневной сводке.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны», — заявили в ведомстве.
Кроме того, ударами артиллерии и другими средствами нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.
Ранее в Минобороны отметили, что позиции российских войск на донецком направлении улучшились. Кроме того, ведомство сообщило об отражении 13 атак штурмовых групп бригад ВСУ в районах сел Богдановка и Георгиевка в ДНР и Белогоровка в ЛНР.
11 февраля военные отразили 19 атак ВСУ на нескольких направлениях. В частности, группировка «Запад» отразила пять атак украинской армии в районах Табаевки, Ивановки и Синьковки Харьковской области. Еще две атаки военные Центральной группировки войск отразили у села Ямполовка в ДНР и села Червоная Диброва в ЛНР.
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