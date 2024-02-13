Спикер южных сил ВСУ упомянула, что у них «нет бронетехники»

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Украинская армия столкнулась с нехваткой бронетехники, заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк в эфире программы «Линия фронта».

«Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, противник экономит и свою», — сказала она.

Российская армия перехватывает инициативу у украинской в связи с нехваткой у последней людей и боеприпасов, рассказали New York Times украинские военнослужащие. Издание отметило дефицит критических важных деталей, необходимых для ремонта и обслуживания бронетехники.

«У нас недостаточно техники, недостаточно людей, чтобы перейти в наступление. Поэтому главная цель на данный момент — удержать ту позицию, которую мы имеем», — признавал замкомандира батальона 47-й механизированной бригады Александр Ширшин.

О «сложной ситуации» и «превосходстве врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», говорил в декабре новый украинский главком генерал-полковник Александр Сырский.



