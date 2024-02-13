Самый большой военный корабль Великобритании отправился на учения НАТО

Британский авианосец HMS Prince of Wales отправился на крупнейшие за последние 30 лет военные учения НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник»), сообщила пресс-служба Королевского военно-морского флота Великобритании.

«Самый большой военный корабль Великобритании сегодня отправился в Норвегию, чтобы возглавить международную оперативную группу в одном из самых важных военных учений за последнее поколение», — говорится в сообщении.

На учения корабль должен был отправиться 11 февраля, но этого не произошло по неназванной причине. В итоге авианосец отплыл из гавани Портсмута на следующий день, уточняет газета The Independent.

В пресс-службе британского ВМФ отметили, что им удалось подготовить корабль за неделю. HMS Prince of Wales заменит военный корабль HMS Queen Elizabeth, который не смог принять участие в учениях из-за проблемы с муфтой гребного вала.

Учения Steadfast Defender проходят у арктического побережья Норвегии. 1 февраля НАТО начало основной этап учений. Это самые масштабные военные учения альянса с 1988 года. В Steadfast Defender будут участвовать более 90 тыс. представителей всех родов войск из 31 страны НАТО, а также Швеции, которая в блок еще не вступила. Из техники в учениях задействуют более 50 кораблей — от авианосцев до эсминцев, более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и около 1,1 тыс. боевых машин, в том числе 133 танка и 533 БМП.

HMS Prince of Wales вооружен истребителями F-35B Lightning, противолодочными вертолетами Merlin Mk2 и боевыми вертолетами Wildcat. В текущих учениях он возглавит авианосную ударную группу из восьми кораблей — четыре из них британские, включая фрегат HMS Somerset и два танкера класса Tide из Вспомогательного Королевского флота — при поддержке кораблей США, Испании и Дании.