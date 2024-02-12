«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы
Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Предупреждение о гололедице действует в столице и Подмосковье до 21:00 12 февраля. В отдельных районах Москвы и области также ожидаются ледяной дождь и налипание мокрого снега, в некоторых местах возможен туман.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха в ночь на среду, 14 февраля, в Москве опустится до минус 15 градусов, днем будет около минус 10 градусов, осадки не ожидаются. По ночам в четверг и пятницу прогнозируются 20-градусные морозы, а днем — потепление до минус 10 градусов. В выходные в некоторых местах пойдет снег.
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили, что 13 февраля прогнозируется магнитная буря. Ее пик ожидается в середине дня, сила составит G1 или G2.
Магнитная буря — сильное возмущение магнитного поля Земли, которое вызвано вспышками на Солнце. Бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они оцениваются по шкале от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).
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