В воинской части под Волгоградом произошел пожар

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На территории воинской части близ поселка Котлубань в Волгоградской области произошел пожар, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Его слова приводит пресс-служба областного правительства.

Пожар оперативно локализовали и потушили силами МЧС и Минобороны, уточнил губернатор. Бочаров добавил, что пострадавших и повреждений гражданских объектов нет.

Поселок Котлубань находится в Городищенском районе Волгоградской области.

Как сообщает портал V1.ru со ссылкой на очевидцев, пожар начался около 01:00 16 ноября по местному времени (совпадает с мск).

Источник V1.ru в экстренных службах сказал, что органы, ответственные за расследование происшествия, предварительно квалифицируют его как пожар. Эвакуировать жителей из поселка не стали, уточнил он.

11 ноября МЧС сообщило о пожаре в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании Тамбовского порохового завода. Огнем было охвачено 300 кв. м. По данным ведомства, пожар быстро потушили. Никто не пострадал. Причины возгорания ведомство не назвало. Телеграм-каналы Baza, Shot и Mash тогда писали, что перед пожаром очевидцы слышали взрыв.

Утром 14 ноября на территории этого же завода произошел еще один пожар. По информации МЧС, загорелось отдельно стоящее одноэтажное кирпичное здание на площади 5 кв. м, пострадавших не было. «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что Следственный комитет после произошедшего завел уголовное дело о теракте (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205, до 20 лет лишения свободы).