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В воинской части под Волгоградом произошел пожар

Губернатор Бочаров: на территории воинской части под Волгоградом произошел пожар
Фото: tvoygorod34 / VK
Фото: tvoygorod34 / VK

На территории воинской части близ поселка Котлубань в Волгоградской области произошел пожар, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Его слова приводит пресс-служба областного правительства.

Пожар оперативно локализовали и потушили силами МЧС и Минобороны, уточнил губернатор. Бочаров добавил, что пострадавших и повреждений гражданских объектов нет.

Поселок Котлубань находится в Городищенском районе Волгоградской области.

Как сообщает портал V1.ru со ссылкой на очевидцев, пожар начался около 01:00 16 ноября по местному времени (совпадает с мск).

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Источник V1.ru в экстренных службах сказал, что органы, ответственные за расследование происшествия, предварительно квалифицируют его как пожар. Эвакуировать жителей из поселка не стали, уточнил он.

11 ноября МЧС сообщило о пожаре в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании Тамбовского порохового завода. Огнем было охвачено 300 кв. м. По данным ведомства, пожар быстро потушили. Никто не пострадал. Причины возгорания ведомство не назвало. Телеграм-каналы Baza, Shot и Mash тогда писали, что перед пожаром очевидцы слышали взрыв.

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Утром 14 ноября на территории этого же завода произошел еще один пожар. По информации МЧС, загорелось отдельно стоящее одноэтажное кирпичное здание на площади 5 кв. м, пострадавших не было. «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что Следственный комитет после произошедшего завел уголовное дело о теракте (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205, до 20 лет лишения свободы).

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Теги
Волгоградская область Пожар воинская часть Андрей Бочаров
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