Футболиста в Индонезии убило ударом молнии во время матча

В Индонезии футболиста убило молнией во время матча. Видео

Разряд молнии убил футболиста во время дружеского матча на стадионе «Силиванги» в Индонезии, сообщил портал Kompas.

Спортсмену сразу вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось — он умер в больнице, не приходя в сознание. В результате удара молнии у футболиста обгорели ноги, а кожа сперва покраснела, а затем частично обуглилась.

По словам одного из игроков матча с инициалами GJ, опрошенного полицией, при выходе на третий раунд жаркая погода сменилась пасмурной, и сначала он несколько раз услышал звуки грома, а затем молния ударила в спортсмена.

7 августа 2023 года в городе Лесном Свердловской области женщина погибла от удара молнии, когда пряталась под деревом во время дождя. Ее сестра, которая также искала под деревом укрытие, потеряла сознание.