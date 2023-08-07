На Урале молния убила спрятавшуюся под деревом женщину

В Свердловской области спрятавшаяся под деревом женщина погибла от удара молнии

Фото: G. Czepluch / blickwinkel / Global Look Press

В городе Лесной Свердловской области женщина погибла от удара молнии, когда она пряталась под деревом во время дождя. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Как рассказал полковник Валерий Горелых, уроженка свердловского города Нижняя Тура, 1993 года рождения, приехала из Москвы к своим родственникам. 5 августа вместе с сестрой, 1975 года рождения, она гуляла по «тропе здоровья» в парке за городом.

Начался сильный ливень с грозой, и сестры спрятались под деревом. В него ударила молния, в результате 30-летняя женщина погибла на месте, а ее сестра потеряла сознание.

Тело погибшей женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу. «При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет», — заявил пресс-секретарь областного управления Следственного комитета Александр Шульга, передает E1.

В середине июля женщина погибла при ударе молнии в Краснодарском крае. По данным следствия, она участвовала в туристическом походе по горной местности природного парка «Ергаки».

Всего в поход отправились 14 человек, четверо из них утром 16 июля начали восхождение на гору пик Звездный. При ударе молнии также пострадали двое мужчин — они получили травмы ног.