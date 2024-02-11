Вильфанд предупредил москвичей о ледяном дожде

Ледяной дождь возможен в Москве и Подмосковье в понедельник, 12 февраля. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, это связано с быстрым потеплением. Он рассказал, что на высоте 1-1,5 тыс. м температура будет выше 0 градусов, а ближе к земле будет холоднее — от нуля до минус трех градусов. «Поэтому снег будет подтаивать на высоте одной — 1,5 тыс. м, а затем опять подмерзать», — пояснил метеоролог.

В ночь на понедельник в Москве выпадет примерно 2-3 мм осадков. Температура составит от минус семи до минус девяти градусов в столице и минус 6-11 градусов в области. Днем ожидается потепление — от минус двух до нуля градусов. Прогнозируются снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица.

В России ледяной дождь и гололед чаще всего наблюдаются в Южном, Приволжском, Центральном федеральных округах, а также в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, добавили в Гидрометцентре. В последний раз ледяной дождь зафиксировали на московской метеостанции Балчуг в ночь на 1 февраля.

В Гидрометцентре добавили, что 25 декабря 2010 года ледяной дождь выпал в Москве и области впервые за как минимум 60 лет наблюдений. После этого такой вид осадков стал наблюдаться в столице до трех-четырех раз за зиму.