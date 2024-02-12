В Тверской области сгорела фура с фруктами
На 130 км скоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом М11 «Нева», в Тверской области, сгорела фура с фруктами, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
Открытое горение ликвидировали, в тушении задействовали 22 специалистов с применением шести единиц техники. Водитель не пострадал, причина возгорания неизвестна — ее предстоит установить экспертам.
10 февраля в результате пожара на Лиговском проспекте во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга погиб один человек. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире, в тушении участвовали 35 человек и семь единиц техники. Тело погибшего нашли на месте пожара.
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