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В Тверской области сгорела фура с фруктами

МЧС: в Тверской области на трассе М11 «Нева» сгорела фура с фруктами

В Тверской области сгорела фура с фруктами
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На 130 км скоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом М11 «Нева», в Тверской области, сгорела фура с фруктами, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Открытое горение ликвидировали, в тушении задействовали 22 специалистов с применением шести единиц техники. Водитель не пострадал, причина возгорания неизвестна — ее предстоит установить экспертам.

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Фото:МЧС России

10 февраля в результате пожара на Лиговском проспекте во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга погиб один человек. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире, в тушении участвовали 35 человек и семь единиц техники. Тело погибшего нашли на месте пожара.

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Теги
Пожар Тверская область фрукты МЧС
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