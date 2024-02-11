Один человек погиб при пожаре в центре Петербурга
В результате пожара на Лиговском проспекте во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга погиб один человек, сообщила пресс-служба управления МЧС по городу в своем телеграм-канале.
Пожар произошел в трехкомнатной квартире площадью 80 кв.м., площадь возгорания достигла 30 кв. м. В тушении участвовали 35 человек и семь единиц техники. Тело погибшего нашли на месте пожара.
Издание 78.ru сообщило, что в результате пожара пострадали пять человек, их доставили в больницу, один из них попал в реанимацию. Источник «Известий» утверждает, что пострадали четверо, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
«Фонтанка» со ссылкой на местных жителей пишет, что горевшая квартира была выставлена на продажу. По данным издания, она находится на третьем этаже пятиэтажного дома.
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