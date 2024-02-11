В Новокузнецке загорелось здание строящегося терминала аэропорта

Фото: МЧС России

В строящемся здании аэропорта Новокузнецка произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС.

Огонь охватил 300 кв. м, открытое горение ликвидировали. Никто не пострадал, люди покинули помещение до прибытия спасателей.

РЕН ТВ со ссылкой на источники пишет, что в здании могли загореться стройматериалы. Недалеко от действующего терминала рабочие проводили сварочные работы.

Росавиация сообщила, что аэропорт работает в штатном режиме. Риска возгорания действующего терминала нет, он расположен в 50 м от строящегося здания.

Новый терминал для внутренних и международных вылетов строится за действующим аэропортом, его планировали открыть в конце 2023 года.

В ночь на 9 февраля на севере Москвы, у метро «Аэропорт», загорелась крыша жилого дома на площади 4 тыс. кв. м, пожару присвоили повышенный ранг. На место тушения направили два вертолета Ка-32. По дублеру Ленинградского проспекта, расположенного у здания, перекрыли движение.