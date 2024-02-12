Три человека погибли после столкновения машин лоб в лоб на Сахалине
Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения лоб в лоб двух легковых машин на Сахалине, сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции в телеграм-канале.
По предварительным данным, женщина, управляя автомобилем Toyota Mark II, была пьяной. Она ехала в южном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск» — «Оха». В районе 514 км женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с легковой машиной Toyota Chaser.
В результате ДТП 2 пассажира в Toyota Mark II и пассажирка в Toyota Chaser погибли на месте. Водитель и семилетняя девочка, ехавшая во втором автомобиле, получили травмы, пострадавших госпитализировали.
11 февраля в Севастополе шесть человек получили ранения в результате столкновения трех легковых автомобилей. По данным Госавтоинспекции, 34-летний водитель KIA столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением 23-летнего мужчины. После удара Volkswagen продолжил ехать, врезался в автомобиль «Лада», выехал за пределы проезжей части и перевернулся.
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