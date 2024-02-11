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Трое детей погибли в ДТП с товарным поездом на Ставрополье

Трое детей погибли в ДТП с участием автомобиля и товарного поезда на Ставрополье
Фото: МВД России
Фото: МВД России

В Ставропольском крае в аварии с участием легковой машины и товарного поезда погибли три ребенка и пострадали двое взрослых, сообщает пресс-служба МЧС России.

«На восьмом километре железной дороги Светлоград — Благодарный на регулируемом переезде столкнулись товарный состав и легковушка», — говорится в сообщении.

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28 января в соседнем со Ставропольским краем регионе — Краснодарском крае — произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик и пассажирский автобус, следовавший из Москвы в столицу Кабардино-Балкарской республики Нальчик. В аварии пострадали 13 человек, пятеро из них погибли. Авария случилась на 15-м километре трассы Р-217.

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МЧС ДТП Ставропольский край погибшие
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