МЧС: в ДТП на трассе «Дон» погибла женщина, еще четыре человека пострадали

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе «Дон»

Одна женщина погибла, еще четыре человека пострадали в ДТП на 840 км федеральной трассы М4 «Дон» в Ростовской области. Сотрудники МЧС оказывают им помощь, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По данным МЧС, на трассе столкнулись легковушка и рейсовый автобус. «Специалисты ведомства оказали первую помощь и деблокировали женщину. К сожалению, она погибла», — уточнили в пресс-службе. Четверых пострадавших госпитализировали.

На месте происшествия работают семь специалистов и две единицы техники МЧС.

10 февраля в станице Калниболотская Новопокровского района Краснодарского края произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Водитель легковушки не выдержал дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди «газелью» скорой помощи. В результате аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, а водитель и пассажир скорой отделались травмами.