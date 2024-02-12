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Военная операция на Украине ,  
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Россия запросила заседание в Совбезе ООН в годовщину Минских соглашений

Россия запросила заседание по Украине в СБ ООН в годовщину Минских соглашений
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские власти запросили проведение заседания по Украине в Совете Безопасности ООН 12 февраля — в годовщину Минских соглашений, сообщил заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

«Мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс доя мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами», — написал Полянский.

Он добавил, что на заседании планируется поднять тему того, как «из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач — предотвращении кризисов и конфликтов».

Заседание начнется в 18:00 мск.

Минские соглашения: кем и когда приняты, что прописано в тексте
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Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко (слева направо)

Соглашения 2014 года, заключенные в Минске при посредничестве канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, предусматривали дипломатическое решение конфликта в Донбассе — предоставление особого статуса Донецкой и Луганской областям, проведение там местных выборов, поэтапное возвращение украинского контроля над этими территориями.

Президент Владимир Путин объявил о прекращении действия Минских соглашений 22 февраля 2022 года. Он объяснил, что они были фактически убиты украинским правительством, которое не соблюдало их.

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В конце 2022 года Меркель заявила, что Минские соглашения были необходимы, чтобы дать Украине время на укрепление позиций. По ее словам, в 2014 году Россия могла бы легко занять эту страну, а НАТО не стало бы оказывать Киеву поддержку.

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Теги
Дмитрий Полянский Совбез ООН Минские соглашения Украина
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