Два человека погибли в ДТП со скорой помощью в Краснодарском крае
В станице Калниболотская Новопокровского района Краснодарского края произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Об этом сообщило региональное управление МВД в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, водитель легковушки не выдержал дистанцию и столкнулся с двигающейся впереди «Газелью» скорой помощи. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, пострадали водитель и пассажир скорой. Госавтоинспекция проводит проверку.
В Московской области 7 февраля произошло массовое ДТП — на трассе М-4 «Дон» столкнулись более 40 автомобилей. В аварию попали легковые автомобили и четыре грузовика, которые двигались в попутном направлении.
После аварии было ограничено движение по трассе в сторону столицы и организован объезд по Каширскому шоссе. На место также направили пассажирский автобус, чтобы оставшиеся там люди могли согреться. В результате ДТП пострадали 16 человек, погибли двое.
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