МВД: 14 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Кемеровской области

В Кемеровской области в ДТП двумя автобусами пострадали 14 человек

В Кемеровской области легковой автомобиль столкнулся с двумя автобусами, пострадали 14 человек, в том числе три водителя, сообщило главное управление МВД по региону.

По предварительным данным, 40-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу, столкнулся с автобусом «Волгабас», после чего в автомобили врезался ЛиАЗ. В двух автобусах находились 56 человек, пострадали 14 человек, в том числе водители трех транспортных средств.

Следователи завели дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 264 УК). По ней грозит до трех лет лишения свободы.

В Московской области 7 февраля на трассе М-4 «Дон» столкнулись более 40 автомобилей. В аварию попали легковые автомобили и четыре грузовика, которые двигались в попутном направлении. В результате ДТП пострадали 16 человек, двое погибли.