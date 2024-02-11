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В Кемеровской области в ДТП двумя автобусами пострадали 14 человек

МВД:  14 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Кемеровской области

В Кемеровской области легковой автомобиль столкнулся с двумя автобусами, пострадали 14 человек, в том числе три водителя, сообщило главное управление МВД по региону.

По предварительным данным, 40-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу, столкнулся с автобусом «Волгабас», после чего в автомобили врезался ЛиАЗ. В двух автобусах находились 56 человек, пострадали 14 человек, в том числе водители трех транспортных средств.

Следователи завели дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 264 УК). По ней грозит до трех лет лишения свободы.

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Кемеровская область ДТП с автобусом пострадавшие
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