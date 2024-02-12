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Военная операция на Украине ,  
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В Павлограде и Харькове прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Павлограде и Харькове
Сюжет
Военная операция на Украине
После взрывов часть населенных пунктов Днепропетровской области оказались обесточенными. Минобороны России подчеркивает, что армия наносит удары только по военным и энергетическим объектам

В городе Павлоград Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, большая часть города осталась без света, сообщили в телеграм-канале городского совета.

В домах отсутствует тепло и водоснабжения. В части районов Днепропетровской области объявлена воздушная тревога, в частности, в Никопольском. В Павлоградском районе сигналы тревоги не звучат.

Глава областной военной администрации (ОВА) Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что жертв нет, но часть населенных пунктов обесточены. Больницы перевели на альтернативное электропитание.

Также о взрывах в Харькове сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. В области звучит воздушная тревога.

Издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Херсоне. Город находится под контролем Украины, в городе также звучит воздушная тревога.

Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. 11 ноября того же года, после того, как Минобороны России решило перебросить российские войска на левый берег Днепра, в Херсон вошли украинские военные.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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В ночь на 11 февраля в Николаеве и пригороде Днепра прогремели взрывы. Тогда в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях объявляли воздушную тревогу.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на открытой территории загорелась сухая трава. По его словам, пострадавших нет.

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Украина взрывы Воздушная тревога Днепропетровская область Харьков Павлоград
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