В Павлограде и Харькове прогремели взрывы
В городе Павлоград Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, большая часть города осталась без света, сообщили в телеграм-канале городского совета.
В домах отсутствует тепло и водоснабжения. В части районов Днепропетровской области объявлена воздушная тревога, в частности, в Никопольском. В Павлоградском районе сигналы тревоги не звучат.
Глава областной военной администрации (ОВА) Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что жертв нет, но часть населенных пунктов обесточены. Больницы перевели на альтернативное электропитание.
Также о взрывах в Харькове сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. В области звучит воздушная тревога.
Издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Херсоне. Город находится под контролем Украины, в городе также звучит воздушная тревога.
Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. 11 ноября того же года, после того, как Минобороны России решило перебросить российские войска на левый берег Днепра, в Херсон вошли украинские военные.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В ночь на 11 февраля в Николаеве и пригороде Днепра прогремели взрывы. Тогда в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях объявляли воздушную тревогу.
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на открытой территории загорелась сухая трава. По его словам, пострадавших нет.
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