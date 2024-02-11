В трех областях Украины прогремели взрывы

На Украине сообщили о взрывах в Одессе, Николаеве и Днепре

В нескольких областях Украины включили сирены воздушной тревоги. В Николаеве после взрывов загорелась сухая трава

В Николаеве и пригороде Днепре прогремели взрывы, сообщили «Суспiльне» и «Политика страны». УНИАН и «Политика» также пишут о взрывах в Одессе и области.

В Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу.

Мэр Николаева Александр Сенкевич написал в своем телеграм-канале, что произошло возгорание сухой травы на открытой территории. По его словам, пострадавших нет.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил в своем телеграм-канале о воздушной тревоге. Он призвал жителей Одессы и района не покидать безопасные места до выключения сирен.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне о взрывах сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской области Олег Синегубов. В областной прокуратуре сообщили, что был уничтожен объект критической инфраструктуры, произошла утечка дизельного топлива, после чего возник масштабный пожар.



По словам главы следственного управления полиции региона Сергея Болвинова, погибли семь человек, ранения получили трое. Терехов рассказал, что без жилья и вещей остались 57 человек. Из домов эвакуировали более 50 жильцов.