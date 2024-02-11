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Посол США Линн Трейси рассказала о любви к Московскому метрополитену

Посол США Трейси рассказала, что любит московское метро и ездит на нем

Посол США Линн Трейси рассказала о любви к Московскому метрополитену
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Посол США в России Линн Трейси рассказала, что ей нравится ездить в московском метро. Ролик со словами дипломата опубликовала пресс-служба посольства.

«Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. Я и сейчас стараюсь ездить на метро с момента моего возвращения в Москву год назад», — сказала посол.

Трейси отметила, что метро сильно «разрослось» с 1980-х годов, когда она впервые на нем прокатилась. Она также вспомнила стоимость проезда, которая была установлена в те годы, — пять копеек, а также разменные автоматы, которые висели на стенах в вестибюлях.

«Если у вас не было 5 копеек, вы могли разменять 20-копеечную монету. Они высыпались из автоматов со звоном, и этот звук как бы говорил мне: ты в метро! Конечно, сейчас оно стало более современным. Но что мне точно никогда не надоест — это поездки в московском метро», — заключила Трейси.

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Линн Трейси возглавляет дипломатическую миссию США в России с января 2023 года. На своем посту она сменила Джона Салливана. Она стала первой в истории женщиной — американским послом в России. В конце 1980-х Трейси работала в посольстве США в СССР, но на тот момент не входила в дипломатический корпус. В 2014 году она вернулась в Россию в качестве заместителя посла и проработала на этой должности до 2017 года.

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Теги
Московский метрополитен посол США в России Линн Трейси США
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