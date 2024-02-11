Родственники мобилизованных вышли на митинг в Киеве
Родственники украинских военнослужащих вышли на главную площадь Киева с требованием вернуть их с фронта, передает агентство «Укринформ».
По его данным, в акции на площади Независимости приняли участие несколько десятков человек. У них были плакаты и государственные флаги.
Агентство также опубликовало фотографию, на которой несколько женщин держат плакат с надписью: «Требуем закон об установлении разумных сроков мобилизации».
На Украине после начала Россией военной операции действует военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уезжать из страны, за исключением отдельных категорий лиц.
7 февраля 2024 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила проведения мобилизации. Депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что документ скорее всего вступит в силу в апреле текущего года.
В соответствии с новыми нормами все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны будут создать электронный кабинет для получения повестки, она будет считаться врученной после появления в учетной записи. Кроме того, потеряют отсрочку от мобилизации повторно получающие высшее образование, аспиранты и учащиеся на договорной основе. Наконец, нижний порог мобилизационного возраста будет понижен с 27 до 25 лет, а возможность демобилизации появится только спустя 36 месяцев нахождения в армии.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону
Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик
ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента
В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео
В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать
На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица
Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле