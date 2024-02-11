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Военная операция на Украине ,  
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Родственники мобилизованных вышли на митинг в Киеве

Родственники мобилизованных на митинге в Киеве потребовали вернуть их с фронта
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Родственники украинских военнослужащих вышли на главную площадь Киева с требованием вернуть их с фронта, передает агентство «Укринформ».

По его данным, в акции на площади Независимости приняли участие несколько десятков человек. У них были плакаты и государственные флаги.

Агентство также опубликовало фотографию, на которой несколько женщин держат плакат с надписью: «Требуем закон об установлении разумных сроков мобилизации».

На Украине после начала Россией военной операции действует военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уезжать из страны, за исключением отдельных категорий лиц.

7 февраля 2024 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила проведения мобилизации. Депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что документ скорее всего вступит в силу в апреле текущего года.

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В соответствии с новыми нормами все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны будут создать электронный кабинет для получения повестки, она будет считаться врученной после появления в учетной записи. Кроме того, потеряют отсрочку от мобилизации повторно получающие высшее образование, аспиранты и учащиеся на договорной основе. Наконец, нижний порог мобилизационного возраста будет понижен с 27 до 25 лет, а возможность демобилизации появится только спустя 36 месяцев нахождения в армии.

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