Родственники мобилизованных вышли на митинг в Киеве

Родственники мобилизованных на митинге в Киеве потребовали вернуть их с фронта

Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Родственники украинских военнослужащих вышли на главную площадь Киева с требованием вернуть их с фронта, передает агентство «Укринформ».

По его данным, в акции на площади Независимости приняли участие несколько десятков человек. У них были плакаты и государственные флаги.

Агентство также опубликовало фотографию, на которой несколько женщин держат плакат с надписью: «Требуем закон об установлении разумных сроков мобилизации».

На Украине после начала Россией военной операции действует военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уезжать из страны, за исключением отдельных категорий лиц.

7 февраля 2024 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила проведения мобилизации. Депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что документ скорее всего вступит в силу в апреле текущего года.

В соответствии с новыми нормами все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны будут создать электронный кабинет для получения повестки, она будет считаться врученной после появления в учетной записи. Кроме того, потеряют отсрочку от мобилизации повторно получающие высшее образование, аспиранты и учащиеся на договорной основе. Наконец, нижний порог мобилизационного возраста будет понижен с 27 до 25 лет, а возможность демобилизации появится только спустя 36 месяцев нахождения в армии.