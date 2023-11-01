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СК возбудил уголовное дело после массового отравления детей в Луховицах

СК: возбуждено уголовное дело после массового отравления детей в Луховицах
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей в одном из училищ города Луховицы в Московской области.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление детей в одном из училищ Луховиц», — говорится в сообщении регионального следственного управления СК.

Дело возбуждено по статье 238 Уголовного кодекса. По предварительной версии, пострадавшие дети заразились ротавирусной инфекцией.

В следственных действиях будут участвовать сотрудники Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило, что остановило работу пищеблока в Дединовской школе-интернате в городском округе Луховицы после того, как ее воспитанники почувствовали симптомы острой кишечной инфекции.

«За медицинской помощью обратились 24 человека, 19 из них госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

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Специалисты устанавливают причины возникновения очага инфекции, в школе проводится дезинфекция.

Теги
массовое отравление Дети Луховицы Следственный комитет
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