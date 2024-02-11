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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
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Песков сообщил, что Карлсон сам предложил взять интервью у Путина

Песков: Карлсон сам предложил Кремлю провести интервью с Путиным
Сюжет
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Такер Карлсон
Такер Карлсон (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Американский журналист Такер Карлсон сам предложил взять интервью у президента Владимира Путина, тот достаточно быстро согласился, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков телеведущему «России 1» Павлу Зарубину.

«Действительно, он сам вышел на нас, он предложил это интервью», — сказал Песков. В Кремле просмотрели его материалы и решили рекомендовать президенту дать такое интервью. «Он [Путин. — РБК] достаточно быстро согласился», — добавил пресс-секретарь.

Песков отметил, что у властей еще до начала интервью были опасения, что Карлсон может подвергнуться «гонениям», но журналист должен был предвидеть «такой накал страстей». Кроме того, интервью добавило ему популярности.

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Интервью вышло 9 февраля, это первое большим интервью российского президента западному журналисту с начала военной операции на Украине. Беседа длилась больше двух часов, Путин ответил примерно на 60 вопросов.

Некоторые американские политики и представители СМИ потребовали ареста Карлсона из-за его позиции, заявив, что он может стать «пропагандистом Кремля».

Канцлер Германии Олаф Шольц и британский премьер-министр Раши Сунак назвали интервью абсурдным, материал раскритиковали также западные СМИ.

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В Кремле ранее заявили, что это интервью — хорошая возможностью дать «ознакомиться с нашим мировоззрением».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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