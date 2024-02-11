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Белый дом назвал безумной угрозу Трампа дать России атаковать НАТО

Белый дом: слова Трампа об угрозе дать России атаковать НАТО безумные и ужасные
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Sam Wolfe / Reuters)

Высказывания экс-президента США Дональда Трампа о том, что он угрожал союзникам по НАТО не защитить их в случае нападения из России, если они не выполнят финансовые обязательства перед альянсом, — «ужасные и безумные». Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, передает Bloomberg.

Он назвал безумием «поощрение вторжений» в страны — союзники США. Бейтс подчеркнул, что это ставит под угрозу национальную безопасность и экономику США, а также глобальную стабильность.

Трамп рассказал, как пригрозил не защитить НАТО при нападении России
Политика
Дональд Трамп

Трамп, выступая на предвыборном митинге в Южной Каролине, рассказал, что во время президентства потребовал от одной из стран НАТО внести достаточный финансовый вклад в альянс. По его словам, лидер этой страны спросил, защитят ли США его государство от России, если финансовые обязательства не будут выполнены. «Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы поощрял их [Россию] делать все, что им, черт возьми, захочется. Вы должны заплатить», — ответил Трамп. По словам экс-президента США, после этой беседы «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

В последние месяцы несколько западных лидеров, в том числе президент США Джо Байден, а также руководство НАТО, выражали опасения из-за возможного конфликта с Россией после окончания военной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин назвал такие заявления «полной чушью», подчеркнув, что у страны нет никаких причин и интересов воевать с членами альянса.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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