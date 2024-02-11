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Мэр Тольятти назвал возможную причину пожара в гостиничном комплексе

Мэр Тольятти Ренц назвал возможную причину пожара в гостиничном комплексе

Предварительная причина пожара в гостиничном комплексе в Тольятти — короткое замыкание. Об этом написал мэр Николай Ренц в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пожар начался в ресторане «Небо». По его словам, здание сильно повреждено, возгорание локализовали. Место происшествие будет огорожено, городская набережная останется доступной для посещения.

В результате пожара никто не погиб, пострадали два человека, сообщил Ренц. Одного госпитализировали, его состояние стабильно, угрозы жизни нет, второй отказался от госпитализации.

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Ранее МЧС опубликовало кадры тушения пожара. На них видно, что загорелся гостиничный комплекс «Жара Beach Resort & Spa», который расположен на берегу Куйбышевского водохранилища на реке Волге. Площадь пожара достигла 800 кв.м.

В тушении участвовали 105 человек и 29 единиц техники. До прибытия спасателей из комплекса самостоятельно эвакуировались 12 человек.

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Тольятти пожары Самарская область рестораны
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