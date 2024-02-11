Мэр Тольятти назвал возможную причину пожара в гостиничном комплексе
Предварительная причина пожара в гостиничном комплексе в Тольятти — короткое замыкание. Об этом написал мэр Николай Ренц в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что пожар начался в ресторане «Небо». По его словам, здание сильно повреждено, возгорание локализовали. Место происшествие будет огорожено, городская набережная останется доступной для посещения.
В результате пожара никто не погиб, пострадали два человека, сообщил Ренц. Одного госпитализировали, его состояние стабильно, угрозы жизни нет, второй отказался от госпитализации.
Ранее МЧС опубликовало кадры тушения пожара. На них видно, что загорелся гостиничный комплекс «Жара Beach Resort & Spa», который расположен на берегу Куйбышевского водохранилища на реке Волге. Площадь пожара достигла 800 кв.м.
В тушении участвовали 105 человек и 29 единиц техники. До прибытия спасателей из комплекса самостоятельно эвакуировались 12 человек.
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