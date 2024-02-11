В Австралии 16 хоккеистов отравились угарным газом

По меньшей мере 16 хоккеистов госпитализировали из-за отравления угарным газом на юге Австралии, сообщила радиостанция ABC.

Игроки хоккейных команд Мельбурна и Аделаиды попали в больницу с симптомами отравления угарным газом после матча на ледовой арене в Аделаиде. По предварительным данным, спортсмены пострадали из-за утечки жидкости из резервуаров машины для очистки льда.

«Пациенты остаются под наблюдением врачей, большей части из них требуется кислородная терапия», — сказал представитель службы скорой помощи штата Южная Австралия. Ледовую арену закрыли на время ликвидации последствий протечки и ремонта техники.

В начале января после посещения молитвенного дома религиозной организации Церковь Иисуса Христа Святых в американском штате Юта симптомы отравления угарного газа почувствовали 54 человека, в том числе четырехлетняя девочка. В церкви заявили, что утечка газа произошла из-за неисправности в системе отопления. Здание временно закрыли.

