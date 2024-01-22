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Девять человек госпитализировали с отравлением угарным газом в Дагестане

Девять человек госпитализировали с отравлением угарным газом в Каспийске

В городе Каспийск в Дагестане девять человек отравились угарным газом, их госпитализировали. Об этом сообщила местная администрация в своем телеграм-канале.

Среди пострадавших есть как минимум два ребенка, одного из них — 2017 года рождения — перевели в реанимацию. Состояние всех отравившихся оценивается как средней степени тяжести.

Специалисты по чрезвычайным ситуациям выехали по адресу места жительства пострадавших для выяснения причин произошедшего. При осмотре они выявили нарушения технологических нормативов и техники безопасности при установке газового оборудования.

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Фото:Google Maps

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Каспийска сообщает, что среди пострадавших трое детей: «совсем маленький ребенок», возраст которого уточняется, еще двое — 2011 и 2017 годов рождения. Отравление произошло в доме в садовом товариществе «Заря -2», рассказали «РИА Новости» в пресс-службе каспийской мэрии.

В Туле 20 января угарным газом насмерть отравилась семья из трех человек — родители и девочка-подросток. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.

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Теги
отравление газом Дагестан Каспийск госпитализация
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