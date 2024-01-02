Около 50 человек отравились угарным газом в церкви мормонов в США

Фото: Google Maps

В американском штате Юта после посещения молитвенного дома религиозной организации Церковь Иисуса Христа Святых последних дней 54 человека заметили у себя симптомы отравления угарным газом, сообщает телеканал Fox со ссылкой на представителя церкви.

Сначала врачей вызвали для четырехлетней девочки, у которой возникли проблемы с дыханием. Затем, примерно через час, в церковь снова вызвали скорую помощь для мужчины, который почувствовал себя плохо. Из 54 пострадавших 49 уже оказали помощь, 22 из них отправятся на дальнейшее лечение в больницы.

В церкви заявили, что утечка газа произошла из-за неисправности в системе отопления, точная причина этой неисправности еще выясняется. Само здание церкви будет закрытым до тех пор, пока не будет установлено, что внутри него безопасно.