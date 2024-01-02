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Около 50 человек отравились угарным газом в церкви мормонов в США

В американской Юте более 50 прихожан церкви мормонов отравились угарным газом
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В американском штате Юта после посещения молитвенного дома религиозной организации Церковь Иисуса Христа Святых последних дней 54 человека заметили у себя симптомы отравления угарным газом, сообщает телеканал Fox со ссылкой на представителя церкви.

Сначала врачей вызвали для четырехлетней девочки, у которой возникли проблемы с дыханием. Затем, примерно через час, в церковь снова вызвали скорую помощь для мужчины, который почувствовал себя плохо. Из 54 пострадавших 49 уже оказали помощь, 22 из них отправятся на дальнейшее лечение в больницы.

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Фото:Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС

В церкви заявили, что утечка газа произошла из-за неисправности в системе отопления, точная причина этой неисправности еще выясняется. Само здание церкви будет закрытым до тех пор, пока не будет установлено, что внутри него безопасно.

Теги
угарный газ отравление США Церковь отравление газом
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