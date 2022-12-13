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В Петербурге активистки облили кремом копию картины Бэнкси «Венера»

На выставке в Петербурге две активистки облили кремом копию картины Бэнкси «Венера»
Фото: banksy_ru / VK
Фото: banksy_ru / VK

В Петербурге две активистки движения против косметики облили кремом реплику (копия или упрощенный вариант оригинала) картины художника Бэнкси «Венера» на выставке «Найти Бэнкси» по мотивам его творчества. Фотография поврежденного полотна появилась в группе выставки в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел около 15:00. «Сейчас охрана и администраторы разбираются в происходящем», — говорится в сообщении.

Администратор выставки сообщила «РИА Новости», что это сделали «две молодые девушки лет примерно 20 с небольшим». «[Активистки] облили нашу картину косметическим кремом из полулитровых пластиковых банок. При этом они выкрикивали лозунг «Стоп косметика», — рассказала собеседница агентства.

В Петербурге активистки облили кремом копию картины Бэнкси «Венера»
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Организаторы мероприятия договорились с активистками, что те возместят ущерб, когда специалисты определят его сумму, добавила она.

Выставка проходит в культурном центре «Севкабель Порт» в Василеостровском районе на западе Петербурга. На ней представлены копии более чем 150 работ Бэнкси, в том числе граффити, скульптур и картин. Мероприятие началось в конце ноября, экспозиция будет открыта до середины мая 2023 года.

РБК направил запрос в пресс-службу «Севкабель Порта».

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Похожие инциденты уже происходили в музеях других стран. В конце октября экоактивисты движения Letzte Generation облили картофельным пюре картину из серии «Стога сена» французского художника Клода Моне. До этого экоактивисты из движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. В начале ноября экоактивисты движения Futuro Vegeta приклеили руки к рамам картин «Маха обнаженная» и «Маха одетая» Франcиско Гойи в Национальном музее Прадо в Мадриде.

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Бэнкси активисты косметика Санкт-Петербург картины
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