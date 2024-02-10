Вертолет с шестью людьми на борту разбился на границе Калифорнии и Невады
Вертолет Airbus EC-130 с шестью людьми на борту разбился в пустыне Мохаве неподалеку от границы штатов Калифорния и Невада в США, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (ФУГА).
По данным департамента шерифа округа Сан-Бернардино, на месте происшествия выживших не обнаружено. В ведомстве отметили, что не могут подтвердить, сколько человек было на борту и как их звали. По данным телеканала NBC 4, вертолет базировался в Бербанке и принадлежал туристической компании Orbic Air.
Национальный совет по безопасности на транспорте проведет расследование совместно с ФУГА. Совет сформировал рабочую группу.
В начале января в США при посадке разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, четыре члена экипажа катапультировались. Самолет выполнял учебное задание. В момент крушения на аэродроме ВВС Эллсворт в Южной Дакоте была плохая видимость, минусовая температура и низкая облачность.
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