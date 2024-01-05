В США разбился стратегический бомбардировщик

В США при посадке разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer

Бомбардировщик упал в Южной Дакоте во время тренировочного полета, экипаж успел катапультироваться. Самолет заходил на посадку в сложных погодных условиях

В США при посадке разбился стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, четыре члена экипажа катапультировались, сообщили в американских ВВС, передает Associated Press.

Самолет выполнял учебное задание. В момент крушения на аэродроме ВВС Эллсуорт в Южной Дакоте была плохая видимость, минусовая температура и низкая облачность.

Причины крушения пока не ясны.

B-1 — сверхзвуковой бомбардировщик, он впервые принят на вооружение в 1980-х годах. Его использовали в Азиатско-Тихоокеанском регионе и при проведении операций в Афганистане. Самолет не оснащен ядерным оружием. Всего построено сто бомбардировщиков B-1, в эксплуатации остаются не менее 60 на базах Эллсворт в Южной Дакоте и Дайс в Техасе.

В прошлом декабре разбился американский истребитель F-16 у побережья Южной Кореи близ города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Самолет выполнял тренировочный полет неподалеку от военной базы, пилот успел катапультировться.