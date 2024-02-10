Советник Орбана назвал ошибкой нежелание Запада разговаривать с Россией

Балаш Орбан (Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Нежелание лидеров западных стран начать переговоры с Россией — это ошибка, заявил советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан в интервью изданию Exxpress.

«Нам нужно говорить с россиянами и начать переговоры. Главы западных государств и правительств отвергают эту идею. Они не хотят разговаривать с Москвой. С нашей точки зрения, это ошибка», — сказал Орбан.

Он отметил, что европейским странам следует восстановить каналы связи с Россией и добиться прекращения огня на Украине, а затем приступить к «сложной и очень длительной дипломатической миссии».

Орбан подчеркнул, что США, Европе и России следует заключить долгосрочное соглашение. По его мнению, это точно должно быть в интересах Европы, которую «война только ослабляет».

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил в интервью «РИА Новости», что Венгрия подвергается нападкам со стороны трансатлантического сообщества, поскольку выступает за скорейшее начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Будапешт всегда был уверен, что единственный способ спасти жизни людей — прекратить конфликт в кратчайшие сроки.

Сийярто добавил, что видит, «что большинство стран хотели бы» окончания конфликта.