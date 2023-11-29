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В торговом центре на юго-западе Москвы обрушился потолок

В Москве в ТЦ Avenue Southwest обрушился потолок

В торговом центре на юго-западе Москвы обрушился потолок
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В Москве в торговом центре Avenue Southwest, расположенном на проспекте Вернадского, обрушился потолок, сообщают телеграм-каналы «112» и Baza.

Обрушение произошло на цокольном этаже здания. Как пишет «112», пострадавших нет. По данным Baza, потолок упал рядом с эскалатором в этот момент, когда там проходил мужчина. Врачи осмотрели его на месте, помощь ему не понадобилась, уточняет телеграм-канал Shot.

Помощь от оперативных служб не потребовалось, последствия ЧП устраняют сотрудники торгового центра, отметил Mash.

Причина крушения потолка не уточняется. РБК направил запрос в ТРЦ Avenue SouthWest. В МВД рекомендовали обратиться в прокуратуру.

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Фото:Reuters

В апреле 2022 года в здании аэропорта Владивостока в кафе частично обрушился потолок. В пресс-службе аэропорта уточнили, что в месте обрушения пассажиров не было. Произошедшая ситуация не повлияла на работу аэропорта.

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Теги
Москва обрушение потолок торговый центр новости
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