Суд арестовал организатора поджога дома участника военной операции

Фото: СК РФ

Суд арестовал обвиняемого в организации поджога дома участника военной операции на Украине до 18 марта, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Московской области.

9 февраля мужчину задержали в аэропорту Внуково при попытке бегства. Обвиняемый, по данным СК, организовал поджог дома участника военной операции и покусился на жизнь его супруги. Сообщники задержанного были заключены под стражу, им предъявили обвинение по более тяжким статьям, чем первоначально, уточнили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 (умышленные действия, направленные на покушение на преступление), п. п. «е», «ж», ч. 2 ст. 105 (убийство по мотиву кровной мести и совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества) Уголовного кодекса.

Обвиняемым вменяется, что 15 января они подожгли дом, когда жена участника военной операции была внутри. Ей удалось выбраться из горящего здания через окно спальни, расположенной на втором этаже. В результате дом был полностью уничтожен, а два автомобиля потерпевшей получили повреждения. Полиция задержала двух подозреваемых в поджоге сразу, организатора объявили в розыск.

19 января СК возбудил уголовное дело об умышленном поджоге и покушении на убийство (ст. 330, ст. 163, ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса) на основе информации из социальных сетей. Как уточнили следователи со ссылкой на неназванную публикацию, в 2023 году директор управляющей компании, в которой ранее работал участник военной операции, стал требовать от него ежемесячной выплаты денег в счет якобы в счет имевшегося перед ним долга, оказывая моральное давление на его семью. Дом военнослужащего в Истре подожгли намеренно.